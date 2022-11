Pioli: “Tanti obiettivi da raggiungere. Gruppo motivato e stimolato”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ieri al Teatro Regio di Parma, dove ha ricevuto il riconoscimento "Una Vita per lo Sport". Si è soffermato, in primis, sulla vittoria conquistata dal suo Milan, in extremis, a 'San Siro' contro la Fiorentina, visto che non aveva commentato nel post-partita per via di un importante lutto familiare subito in quelle ore.