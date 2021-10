Pioli: “Scudetto? Lotteranno in tanti: vedo un campionato equilibrato”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ricevuto ieri il premio Ussi Sardegna 2021 dedicato al compianto Davide Astori. Le sue dichiarazioni

Infine, il tecnico del Milan ha anche parlato del campionato: «Le favorite per questa Serie A? Ancora è troppo presto per dirlo, vedo però un campionato equilibrato. Lotteranno in tanti per lo Scudetto perché ci sono diverse squadre forti ma anche per la lotta per non retrocedere vedo tante squadre sullo stesso livello».