Pioli: “Milan come il Leicester? Difficile, ma può accadere. Su Ibra…”

Milan come il Leicester e Ibrahimovic, le risposte di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli è intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare il match contro la Sampdoria. Dalle parole di stima per l’allenatore avversario Claudio Ranieri è emersa la domanda se il Milan può ripetere l’impresa del Leicester. Ecco la risposta dell’allenatore rossonero: “Stimo Ranieri, tifavo tanto per lui quando era al Leicester. Il Milan può ripetere l’impresa? Era un’altra situazione – riporta il Corriere dello Sport – ogni tanto può succedere che una squadra non pronosticabile all’inizio può vincere qualcosa di importante, è successo al Verona e alla Sampdoria, ma siamo solo all’inizio, pensiamo alle difficoltà della partita di Genova”.

Poi sulla permanenza di Zlatan Ibrahimovic, che ha confessato la sua intenzione di lasciare alla fine della stagione scorsa: "Gli dissi che per quello che avevamo iniziato e dimostrato non sarebbe stato giusto interrompere. Gli dissi di pensarci che io, Maldini, Massara e Gazidis avremmo fatto di tutto per convincerlo. Siamo contento che sia rimasto".