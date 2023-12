Pioli, stagione negativa e un piede fuori dal Milan. La carta con Cardinale

'Tuttosport' in edicola oggi parla anche della stagione fino ad oggi del Milan. Per Pioli bilancio negativo, ma ha un carta con Cardinale

'Tuttosport' in edicola questa mattina parla del Milan e in particolare di Stefano Pioli. Dopo l’uscita dalla Champions ha un piede fuori da Milanello ma, grazie a un grande cammino in Europa League e arrivando tra le prime quattro in campionato, potrebbe rimettere le cose a posto e convincere Gerry Cardinale a puntare ancora su di lui. Obiettivo primario è trovare continuità in campionato.