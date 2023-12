Pioli a rischio esonero? Ordine: “Decisione rimandata a dopo il Newcastle”

La posizione di Stefano Pioli , inevitabilmente, è messa in dubbio . La squadra non sta brllando e soffre troppo. Anche contro l'Atalanta ha subito un passivo pesante che sarebbe potuto essere anche più grave senza errori della Dea e miracoli di Maignan. Pioli è a rischio esonero? Ne parla Franco Ordine su Il Giornale.

Pioli verso l'esonero? Ordine: "Ogni decisione è rimandata a dopo il Newcastle"

"Il Milan si schianta, Pioli quasi. E per Pioli ogni decisione è rimandata a dopo il Newcastle". Per il noto giornalista, quindi, potrebbe essere decisiva la sfida di mercoledì sera contro gli inglesi. Ricordiamo che non solo il Milan è obbligato a vincere, i rossoneri devono sperare in una sconfitta del PSG per passare agli ottavi. Vedremo quale sarà il futuro di Pioli col Milan e se davvero la Champions sarà decisivo per le sue sorti. LEGGI ANCHE: Milan, difesa che incubo! Emergenza e troppi gol subiti