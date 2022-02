Pioli, il confronto con i grandi tecnici della storia del Milan

Stefano Pioli, tecnico del Milan, si trova attualmente in undicesima posizione per presenze sulla panchina rossonera. Ecco chi lo precede

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Stefano Pioli , allenatore del Milan , perché è davvero vicino ad entrare nella Top 10 dei tecnici della storia del club rossonero. Pioli, attualmente, è in undicesima posizione con 119 partite sulla panchina del Milan ed uno score di 68 vittorie, 27 pareggi e 24 sconfitte .

Davanti a lui, in decima posizione, troviamo Alberto Zaccheroni , che con il Diavolo vinse lo Scudetto 1999 : 'Zac' rimase sulla panchina rossonera in 125 partite con 54 vittorie, 44 pareggi, 27 sconfitte. L'idea di Pioli, ovviamente, è quella di arrivare a prendere l'ungherese József Bánás (173 partite con il Milan, 67 vittorie, 50 pareggi e 56 sconfitte) e Massimiliano Allegri , tecnico dello Scudetto 2011 (178 partite con il Diavolo per 91 vittorie, 49 pareggi e 38 sconfitte).

Inarrivabili, per ora, i primi della speciale graduatoria. Si tratta di Nereo Rocco, con 459 panchine, poi Carlo Ancelotti (420), Giuseppe Viani (376), Fabio Capello (300) e Nils Liedholm (280). In sesta posizione, con 220 panchine rossonere, troviamo Arrigo Sacchi e, in settima, Antonio Busini con 193. L'auspicio di Pioli, affinché entri definitivamente nel gotha degli allenatori del club di Via Aldo Rossi, è che ora possa cominciare a vincere trofei. Milan, folle idea per il centrocampo: Elliott dirà sì? Le ultime di mercato >>>