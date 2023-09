Cagliari-Milan, Pioli chiede ai suoi una reazione: il derby va dimenticato

Per fare questo, si legge, il tecnico Stefano Pioli contro il Cagliari vuole un Milan 'brutto e cattivo', anche eccessivamente cinico se necessario. Non è obbligatorio segnare a dismisura, bastano anche gli 1-0, anche perché dopo i rossoblù comincia un tour de force non indifferente.

Sulla falsa riga di quanto avvenuto nel corso della passata stagione, quando il Milan si fece rimontare dalla Roma e cominciò il periodo di crisi. Dal quale uscì, e piuttosto bene soprattutto in Champions League, con prestazioni non eccezionali, ma per l'appunto con grande cinismo. LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, Ranieri sfida Pioli: due migliori nemici legati da anni >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.