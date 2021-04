Pioli a Donnarumma: “Rimani al Milan, stiamo costruendo grande squadra”

Stefano Pioli, nel post partita di Parma-Milan, ha rivolto un appello a Gianluigi Donnarumma. Ecco come ha provato a convincerlo

Stefano Pioli, nel post partita di Parma-Milan, ha parlato anche della permanenza di Gianluigi Donnarumma in rossonero. Cosa direbbe a Gigio per convincerlo a rimanere? Questa la riposta dell'allenatore rossonero: "E' molto più giovane dei miei figli, io sono già nonno - riporta il 'Corriere dello Sport' - Gli consiglierei di rimanere al Milan perché stiamo costruendo una grande squadra. Chiamo i miei giocatori dei combattenti non ancora vincenti ma pronti a vincere. Il Milan è un top club".