Pellegri: “Milan, un sogno: voglio imparare da Ibrahimovic e Giroud”

Pietro Pellegri è carico per la nuova avventura con la maglia del Milan: "Zlatan Ibrahimovic è un idolo, da lui imparerò tanto"

Pietro Pellegri è diventato un nuovo giocatore del Milan e sarà la terza punta alle spalle di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud . Il classe 2001 è entusiasta di questa sua nuova tappa in carriera e non vede l'ora di cominciare, dopo aver passato tre stagioni abbastanza anonime al Monaco . Gli anni in Francia sono stati difficili causa infortuni e problemi di ambientamento: solo 2 i gol segnati .

Il ragazzo ha il tempo dalla sua parte e fa ancora in tempo ad esplodere e consacrarsi nel calcio dei grandi, avendo appena 20 anni. Ecco alcune sue parole, riportate dai quotidiani sportivi oggi in edicola: "Per me il Milan è un sogno; sono qui per imparare, soprattutto da Ibrahimovic, per migliorare e ottenere la fiducia della società. L'obiettivo? Far si che mi riscattino alla fine dell'anno".