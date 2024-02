Pastore: “Leao ha dei limiti attitudinali, ma è geniale. È un po’ come…”

Sulle colonne de Il Foglio, Giuseppe Pastore ha parlato del Milan e del momento della stella rossonera, Rafael Leao: "Leao continua ad essere il problema di chi guarda il dito e non la luna, perché il portoghese sbaglia dei gol, però alla fine recupera palla, vince un paio di rimpalli, e va a segnare il gol del pareggio. Anche in questo periodo difficile lui fa assist contro il Napoli, gol col Rennes all’andata. E’ un giocatore che chiaramente ha dei limiti mentali, attitudinali, però è un tennista che gioca una serie di colpi molto belli, ma non si preoccupa più di tanto del tabellone. Leao è un po’ come Kyrgios, considerato che si contraddistingue più per lo spettacolo che per l’agonismo".