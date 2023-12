L’ex allenatore di Reijnders: “Ci ha messo un po’. Ecco cosa fa meglio”

Pascal Jansen, allenatore dell'AZ, ha parlato di suoi due ex giocatori Reijnders e Koopmeiners. Ecco il suo parare a 'La Gazzetta dello Sport'

Pascal Jansen, allenatore di calcio e dirigente sportivo, classe 1973, è il tecnico dell'AZ Alkmaar. Pascal ha avuto il piacere di allenare molti giovani talenti, tra cui due olandesi che si sfideranno questa sera. Stiamo parlando di Reijnders e Koopmeiners, entrambi ex AZ. I due saranno protagonisti in mediana in Atalanta-Milan. Ecco il parere di Jansen a 'La Gazzetta dello Sport'.