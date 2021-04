Parma-Milan, Saelemaekers tornerà sulla trequarti: esperimento terzino fallito

Alexis Saelemaekers, in occasione di Parma-Milan, tornerà ad agire sulla trequarti. Bocciato il belga da terzino destro

In occasione del match tra Milan e Sampdoria, Stefano Pioli ha stupito tutti con un azzardo: schierare Alexis Saelemaekers da terzino destro. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', però, questo esperimento provato dall'allenatore rossonero è da considerarsi fallito. Per questo motivo il belga, contro il Parma, tornerà nuovamente sulla linea dei trequartisti. La visita dell'agente a Casa Milan non era per Insigne. Interessa un giocatore dell'Inter? La notizia