Parma-Milan, Romagnoli e Brahim Diaz ancora a parte: solo uno può farcela

Alessio Romagnoli e Brahim Diaz lavorano ancora a parte a Milanello. Solo uno dei due ha qualche possibilità di essere convocato per Parma-Milan

Sabato 10 aprile il Milan farà visita al Parma per ritornare immediatamente alla vittoria dopo il passo falso contro la Sampdoria. I ducali non stanno attraversando un grande momento dal punto di vista dei risultati, ma sono in crescita nonostante una classifica che li vede al penultimo posto. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' Alessio Romagnoli e Brahim Diaz hanno lavorato a parte nell'allenamento di ieri. Soltanto lo spagnolo ha qualche possibilità di recuperare, mentre il capitano è più indietro fisicamente. Al centro della difesa, dunque, ci saranno ancora Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Intanto Milan e Juventus pensano allo scambio Romagnoli-Bernardeschi: le ultime