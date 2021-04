Parma-Milan: passi avanti per Mandzukic, ma convocazione difficile

Non sembra essere ancor arrivato il momento di Mario Mandzukic. L'attaccante del Milan migliora, ma è difficile la sua presenza a Parma

Dopo un 2020 che ha sfiorato la perfezione, il Milan ha accusato un periodo di forte flessone dovuto, probabilmente, alle troppe gare giocate finora. Uno dei grandi assenti in questi mesi è stato certamente Mario Mandzukic, arrivato per dare una mano in ottica scudetto, ma finito ai box dallo scorso 18 febbraio, in occasione dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa. Il croato sta lavorando per recuperare più presto possibile, ma la trasferta di Parma potrebbe non essere ancora il suo momento. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il numero 9 rossonero ha iniziato finalmente a lavorare sul campo dopo tanta palestra. Un 'upgrade' che però non gli consentirà di guadagnare un posto nella lista dei convocati di Stefano Pioli. C'è ancora da recuperare una condizione fisica che, al momento, è troppo precaria. Follia Luiz Adriano: l'ex Milan, positivo al Covid, esce di casa e investe un pedone