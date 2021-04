Parma-Milan, Leao recuperato: ieri allenamento in gruppo / News

Finalmente Rafael Leao. In occasione di Parma-Milan, il portoghese ritornerà a disposizione. Ieri allenamento con la squadra

Buone notizie per Stefano Pioli. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' nella giornata di ieri Rafael Leao ha svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo. Per questo motivo il portoghese è da considerarsi pienamente recuperato per la trasferta di Parma. A questo punto si accende il ballottaggio a tre per un posto sulla sinistra con Ante Rebic e Jens-Petter Hauge, reduce dal gol che ha regalato un punto preziosi ai rossoneri contro la Sampdoria. Intanto Milan e Juventus pensano allo scambio Romagnoli-Bernardeschi: le ultime