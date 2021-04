Parma-Milan 1-3, la moviola: Maresca ha il cartellino facile / News

Tutti gli episodi da moviola di Parma-Milan e le decisioni dell'arbitro Fabio Maresca. Tanti dubbi sull'espulsione di Zlatan Ibrahimovic

Nell'analizzare gli episodi da moviola di Parma-Milan non si può che iniziare sull'espulsione diretta su Zlatan Ibrahimovic. Al minuto 60', Fabio Maresca fischia un fallo a favore dei rossoneri per una spinta di Pezzella su Saelemaekers. Nella stessa occasione, l'arbitro non ha dubbi nell'estrarre il cartellino rosso nei confronti dello svedese, che si stava ancora lamentando per un fallo subito in precedenza. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' non si capisce cosa abbia detto l'attaccante rossonero ("Sembra stano", come sostiene il Milan. O "Sei un bastardo"). Nel resto della gara sono ben 8 le ammonizioni comminate ai calciatori, quella su Soualiho Meite forse troppo generosa. Giusta la decisione di non assegnare rigore a Gervinho, che cade in area dopo che Ismael Bennacer compie un intervento pulito. Altrettanto giusto lasciar correre sul contatto Dalot-Traoré nei minuti finali. Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario