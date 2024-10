Arnault e Red Bull si prendono il Paris FC: un ruolo anche per Klopp

A Parigi, molto presto, il PSG potrebbe non essere l'unica corazzata: Bernard Arnault (LVMH) sta entrando nel Paris FC con Red Bull

Il 'Corriere della Sera' ha parlato di quanto sta accadendo, in questo periodo, a Parigi . Presto, infatti, nella Capitale francese , il Paris Saint-Germain ( PSG ) potrebbe non essere più l'unica corazzata. Bernard Arnault , Presidente e fondatore del gruppo di lusso LVMH , uno degli uomini più ricchi del pianeta con Elon Musk e Jeff Bezos , infatti, ha deciso di entrare - con la sua famiglia - nel Paris FC , prendendone il controllo.

Il Paris FC nelle mani di Arnault e Red Bull

Il Paris FC, oggi, gioca nella Ligue 2 francese, ma è attualmente primo in classifica con 18 punti conquistati nelle prime 8 giornate di campionato (6 vittorie e 2 sconfitte) e punta alla promozione nella massima serie. Arnault, che, come si ricorderà, fu accostato anche ad una possibile scalata ai vertici del Milan prima dell'avvento di RedBird, non sarà da solo nella sua nuova avventura nel calcio.