Panchina Milan: rossoneri avanti con Pioli, ma occhio ai fantasmi …

Il Milan non ha chiesto a Stefano Pioli di vincere lo Scudetto o l’obbligo di andare in Champions. Ma un crollo nel finale sarebbe insidioso

Daniele Triolo

"‘Tuttosport’ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla luce del calo, drastico, di rendimento che la squadra rossonera ha avuto nel girone di ritorno in Serie A.

"Quando, infatti, il Milan di Pioli è via via sceso dal primo posto al secondo, quindi addirittura al quinto nelle ultime settimane, l’interrogativo tra i tifosi del Diavolo è diventato predominante: ma l’allenatore sarà confermato in caso di mancato ingresso in Champions League?

"La società rossonera, su questo punto, è molto ferma: la posizione di Pioli non è a rischio. Il lavoro svolto dal tecnico in un anno e mezzo alla guida del Milan è molto apprezzato. Inoltre, è consolidato il suo bel rapporto con la dirigenza e con lo spogliatoio, in primis con Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimović.

"In questi giorni, complice lo shock dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma, i dubbi su Pioli hanno ripreso ad aleggiare nell’ambiente rossonero. Questo nonostante la vittoria contro il Benevento che ha rimesso il Milan, momentaneamente, tra le prime quattro della classifica del campionato.

"La risposta sul futuro dell’allenatore emiliano, da ‘Casa Milan’, non è però cambiata: avanti con Pioli. Il club di Via Aldo Rossi è soddisfatto, infatti, di come stiano andando le cose con lui. Nessuno gli aveva chiesto di vincere lo Scudetto o di qualificarsi obbligatoriamente per la Champions League.

"Certo, il Diavolo ha coltivato a lungo il sogno Champions e può ancora qualificarsi se farà il massimo nelle ultime quattro partite. Le tante difficoltà accusate dal Milan nel 2021, con le innumerevoli sconfitte tra le mura amiche, però, potrebbero portare al crollo del castello. La società, ad ogni modo, ci crede ancora: i dirigenti, anche ieri, erano presenti a Milanello.

"Allo stesso tempo, però, il Milan conosce bene gli ostacoli che si sono frapposti sul cammino di Pioli: a partire dagli infortuni di tutti gli uomini chiave (Ibra e Ismaël Bennacer su tutti), alle tante assenze per CoVid, fino ad arrivare al fisiologico calo di rendimento di qualche elemento, specialmente i più giovani, dopo sette mesi, da giugno a dicembre 2020, a mille.

"Tutto ciò premesso, è anche logico, secondo ‘Tuttosport’, che il lavoro di un tecnico venga valutato in base ai risultati. E, in caso di un crollo del Milan nel finale di stagione, è anche possibile che, ai piani alti del Milan, qualcuno cominci a rivalutare la posizione di Pioli. I fantasmi, in fin dei conti, cominciano ad aleggiare sulla pelata del tecnico emiliano.

Liberi sul mercato, infatti, ci sono molti allenatori di spessore: da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, passando per Luciano Spalletti, solo per rimanere in Italia. Senza dimenticare, però, Rudi Garcia (Olympique Lione) e Christophe Galtier (Lille): altri due che potrebbero agitare le notti di Pioli.