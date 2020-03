Panchina Milan – Prime ipotesi sullo staff di Rangnick: i nomi

NEWS MILAN – Ralf Rangnick, tedesco, classe 1958, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, dovrebbe diventare allenatore e direttore sportivo del Milan a partire dalla stagione 2020-2021.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina, in Germania si avanzano già le prime ipotesi sulle persone dello staff che Rangnick ha intenzione di portarsi in Italia per la sua nuova avventura in rossonero. In particolare, circolano due nomi.

Quello di Lars Konetka, classe 1978, vice-allenatore del RB Lipsia con Rangnick e che ricopre il medesimo ruolo ora, nei ‘Tori Rossi‘, con Julian Nagelsmann e quello di Moritz Volz, classe 1983, assistente tecnico sempre a Lipsia. Inoltre, si è fatto, nei giorni scorsi, anche un terzo nome. Per scoprirlo, continua a leggere >>>

