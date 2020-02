Panchina Milan – Pioli si gioca il futuro: tre mesi per ottenere la conferma

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Stefano Pioli si gioca il futuro sulla panchina del Milan nei prossimi tre mesi. L’allenatore deve assolutamente conquistare un posto nella prossima Europa League e tentare di accedere alla finale di Coppa Italia, anche se quella di Torino sarà un’impresa quasi impossibile, considerando che al ritorno contro la Juventus saranno squalificati Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez.

La dirigenza rossonera è contenta del lavoro svolto da Pioli, anche se per assistere a una significativa svolta è stato necessario l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver perso 5-0 contro l’Atalanta, la rotta si è invertita, così come dimostrano le cinque vittorie e i tre pareggi nelle ultime nove gare. L’attacco sembra aver risolto i suoi problemi e la difesa ha tenuto la porta inviolata per quattro gare. Insomma, Pioli ha dato un’identità tattica e delle certezze al Milan che mancavano da anni: la strada è quella giusta dunque, ma bisogna fare ancora un salto di qualità dal punto di vista dei risultati.

Come preannunciato da Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, il punto verrà fatto a fine stagione, ma il Milan sta comunque visionando alcuni profili interessanti. Dalla lista non si può escludere Luciano Spalletti, che sarebbe già sulla panchina rossonera se a ottobre si fosse liberato dal contratto con l’Inter. L’altro nome è quello di Marcelino, che, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, avrebbe già raggiunto un accordo con la dirigenza rossonera. Vedremo cosa succederà, ma Pioli cercherà fino alla fine di tenersi stretta la panchina rossonera. Intanto novità importanti sul futuro di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

