Panchina Milan, Pioli out? Due tecnici stuzzicano la fantasia dei tifosi

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del futuro di Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha evidenziato come, da più parti, si 'leggano segnali' di un tecnico arrivato a fine ciclo e che, dunque, al termine della stagione, il club di Via Aldo Rossi cambierà il condottiero dei rossoneri.

Panchina Milan, Pioli giunto a fine ciclo

Nel caso in cui il Milan opti per l'esonero di Pioli, però, sarebbe necessario un segnale forte, da parte di proprietà e dirigenza, verso la piazza. I tifosi del Milan, per il quotidiano torinese, hanno eletto - al vertice della loro scala di gradimento - Antonio Conte come il nome in grado di riaccendere l'entusiasmo.