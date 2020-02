Panchina Milan – Pioli, con la Champions la conferma sarebbe garantita

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il lavoro di Stefano Pioli è sotto gli occhi di tutti. La squadra rossonera è infatti migliorata, raggiungendo in classifica Parma e Cagliari al sesto posto e conquistando la semifinale di coppa Italia contro la Juventus.

La discriminante, però, così come tutti gli allenatori del Milan, è la qualificazione in Champions League: se questa dovesse arrivasse (al momento dista sette punti), la conferma sarebbe automatica, altrimenti verrà fatta chiarezza nell’incontro di fine stagione. Il futuro di Pioli quindi verrà deciso a maggio, indipendentemente dalla scadenza del contratto: anche un’eventuale vittoria in Coppa Italia potrebbe essere decisiva, visto che i rossoneri sono in semifinale (dovranno affrontare la Juventus). Intanto si continua a parlare del nuovo allenatore della prossima stagione. Ecco il nome caldo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android