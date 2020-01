Panchina Milan, per Allegri ruolo alla Ferguson: l’obiettivo è la Champions

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, lancia l’indiscrezione di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Il tecnico ha rifiutato negli ultimi mesi diverse proposte, e dunque chissà che non possa tornare nel club che l’ha lanciato ad alti livelli con un ruolo alla Ferguson, in grado di valorizzare i giovani presenti in rosa.

Maldini e Boban hanno bisogno di un nome forte come quello di Allegri per ripartire: l’obiettivo della prossima stagione deve essere necessariamente quello di arrivare in Champions League, che rappresenta l’unica via che può assicurare alla società rossonera la capacità di camminare economicamente con le sue gambe, o quasi. Intanto dall’Inghilterra arrivano delle novità molto importanti su Piatek, continua a leggere >>>

