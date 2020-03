Panchina Milan, in rialzo le quotazioni di Pioli per la prossima stagione

NEWS MILAN – Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha ancora tutte le possibilità di sedersi sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sarebbero in discesa le quotazioni di Ralf Rangnick, sebbene le voci relative all’arrivo del tedesco siano costanti.

Pioli è davvero apprezzato da Ivan Gazidis, ma le voci sul futuro dell’allenatore non si placheranno fino al termine dell’annata calcistica: il tecnico dovrà cercare di concentrarsi sul lavoro da fare per portare il Milan in Europa, altrimenti la proprietà potrebbe decidere per una nuova rivoluzione estiva. Intanto prende sempre più piede l’ipotesi del nuovo San Siro. Le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android