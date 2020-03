Nuovo San Siro, la strada è tracciata: presto incontro con il Comune

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul nuovo San Siro che Milan e Inter intendono costruire nei prossimi anni. I due club hanno già dato al Comune i nuovi progetti che salvano una parte dell’attuale impianto, riconvertendolo in un’area sportiva dedicata a tutti. Ok anche al pagamento di 150 milioni di euro per la concessione del diritto di superficie a 99 anni.

Il vero problema da risolvere, però, è quello delle volumetrie extra-stadio, visto che le richieste di Milan e Inter sono nettamente diverse rispetto a quelle previste dal piano regolatore. In ogni caso a inizio aprile è previsto un nuovo incontro con il Comune che potrebbe essere decisivo per risolvere questo aspetto.

