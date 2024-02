Thiago Motta pronto per un top club? Ecco cosa ne pensa l’ex rossonero Capello

Capello loda Thiago Motta: "Il passato da centrocampista aiuta" — "Chiede alla squadra di avere coraggio in tutte le zone del campo e i suoi ragazzi si prendono sempre responsabilità. Esattamente come era solito fare lui quando si trovava al centro del ring", il commento di Capello. Che ha spiegato, poi, come il passato da centrocampista - sebbene non sia garanzia di successo - spesso aiuta un allenatore.

Thiago Motta, cresciuto nel Barcellona, nel suo gioco risente dell'influenza spagnola. Ma, per Capello, ha appreso anche dagli allenatori per cui ha giocato. Come Carlo Ancelotti al PSG, José Mourinho all'Inter e Gian Piero Gasperini al Genoa. "Da ognuno dei maestri qualcosa ha preso e rielaborato. Dalla filosofia di Ancelotti alla voglia di dominare di Gasp. E nella gestione ricorda un po’ Mourinho".

"Non si fa troppi problemi a lasciare fuori giocatori importanti" — Ma a Capello, di Thiago Motta, ha colpito la personalità. "Emerge nel gioco, ma anche nelle scelte forti", ha rimarcato il tecnico di Pieris alla 'rosea'. "Non si fa troppi problemi a lasciare fuori giocatori importanti: è successo un anno fa con Marko Arnautovic quando faceva i capricci. E pure in questa stagione non ha fatto sconti. Nemmeno a Riccardo Orsolini, poi tornato determinante".

"Quando sali di livello, la gestione dei grandi calciatori è diversa - ha concluso Capello -. Thiago ha giocato in top club – Barcellona, Inter del Triplete, PSG – e questo aspetto lo conosce e lo ha già vissuto da vicino. Per tutte queste ragioni sono convinto che Motta sia pronto per un ulteriore salto. Il futuro non lo conosco, ma non sbaglieranno le big italiane o straniere che decideranno di puntare su di lui". Consigliandogli, in conclusione, di mantenere umiltà e piedi per terra. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Attaccante, ecco su chi punterà il Diavolo a giugno >>>

