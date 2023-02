Panchina d’Oro 2023, oggi Pioli sarà premiato a Coverciano

Stefano Pioli, allenatore del Milan, riceverà oggi a Coverciano la Panchina d'Oro 2023. Premio molto importante per un tecnico: il motivo

Oggi a Coverciano si svolgerà la cerimonia di assegnazione della Panchina d'Oro , giunta alla sua 31esima edizione. Nel corso della cerimonia saranno premiati i migliori allenatori della stagione 2021-2022 , secondo il giudizio degli stessi colleghi tecnici. Ecco perché, per un allenatore, si tratta di un riconoscimento davvero importante.

Milan, un altro premio per mister Pioli

Durante la cerimonia di assegnazione della Panchina d'Oro 2023, saranno premiati i migliori allenatori della Serie A, della Serie B e della Serie C maschile. Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, per il massimo campionato di calcio italiano sarà Stefano Pioli, tecnico del Milan, ad aggiudicarsi - meritatamente - l'ambito riconoscimento.