Pallone d’Oro 2021, il rossonero Kjaer a Parigi per Eriksen e non solo

Simon Kjaer, difensore del Milan, artefice di un fantastico 2021. Presente ieri alla cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro a Parigi

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Simon Kjaer, difensore del Milan, che ieri è volato alla volta di Parigi. In serata, infatti, Kjaer ha preso parte alla cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro, prestigioso premio conferito dal periodico 'France Football', per l'anno 2021.

Kjaer, che è giunto al 18° posto finale nella lista dei 30 candidati alla vittoria del trofeo, andato per la settima volta in carriera a Lionel Messi, ha posato sul red carpet e ha assistito all'evento, seduto al fianco del suo ex compagno di squadra in rossonero, Gianluigi Donnarumma.

Kjaer, che non ha nascosto l'emozione per la serata, è tornato a parlare, ai microfoni di 'SportMediaset', del k.o. del suo Milan a 'San Siro' contro il Sassuolo nell'ultima partita di Serie A. "Dobbiamo fare meglio in tutte le parti del gioco. Sia in quella offensiva sia, soprattutto, in quella difensiva. Nelle ultime due partite di campionato abbiamo preso sette gol. Troppi. C’è da migliorare tutto".

Il quotidiano torinese ha ricordato come Kjaer abbia ricevuto tanti voti, dai giurati del Pallone d'Oro, non soltanto per le bellissime prestazioni offerte nell'anno solare 2021 con il Milan e con la Danimarca, Nazionale di cui è capitano, ma anche per la sua prontezza di riflessi nel salvare la vita all'amico e compagno Christian Eriksen.

Il quale, come si ricorderà, fu colpito da un arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia degli ultimi Europei. Kjaer prestò i primissimi soccorsi al compagno. Gestendo, poi, in prima persona la schermatura alle telecamere e ai tifosi presenti del momento della fase cruciale del lavoro dei medici che hanno poi rianimato Eriksen fino a trasportarlo in ospedale.

Il Milan e l'agente di Kjaer, l'ex calciatore Mikkel Beck, si sono dichiarati orgogliosi dell'uomo e del calciatore Kjaer. E tutti i tifosi del Diavolo lo adorano.