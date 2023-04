Nuovo stadio, Palazzo Marino spinge per avanzare con San Siro

Nel mentre che il Milan spinge per il proprio progetto, Palazzo Marino ribadisce la volontà di continuare con San Siro per il nuovo stadio

Come riportato stamani da Repubblica, a Palazzo Marino vi sarebbe una maggioranza che spinge affinché si continui con San Siro per il progetto del nuovo stadio. Tale fazione politica, rappresentata dal PD, ha ribadito la volontà di non andare fuori da Milano ma persistere con un tempio del calcio come il Meazza.

Il capogruppo Filippo Barberis , intervistato a riguardo, ha parlato così: "Valutiamo molto positivamente la volontà dell'Inter di procedere sul Piano A che prevede a San Siro la costruzione del nuovo impianto". Barberis , infatti, si riferisce al fatto che il club nerazzurro, diversamente dal Milan , non abbia presentato alcuna proposta per allontanarsi da San Siro, ma che, anzi, abbia voluto sottolineare ancora una volta di voler continuare con lo storico impianto.

Il tutto, nel mentre che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ieri aveva commentato le richieste di Palazzo Marino in questo modo: "È inutile che il PD dica a me di convincere le squadre. Pensano che io non ci stia provando? Ci sto provando eccome e non mi dispiacerebbe visto quanto abbiamo lavorato su quel progetto. Ma se in questo momento il Milan mi dice che ha un’altra idea che devo fare?". Milan-Empoli, le parole di Pioli su Brahim e Leao >>>