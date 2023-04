Ordine imbecca Sala: “Milano è indietro in materia di infrastrutture”

Franco Ordine, noto giornalista, ha rivolto un appello al sindaco di Milano Giuseppe Sala in materia di infrastrutture e stadi

Il noto giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo sulle colonne de 'Il Giornale' inerente la questione stadi , rivolgendosi direttamente al sindaco di Milano Giuseppe Sala e facendogli notare come la città lombarda sia molto indietro in materia di infrastrutture . E il gap è ancora più ampio se si fa il confronto con le altre due squadre qualificate alle semifinali di Champions League oltre a Milan e Inter , ossia Real Madrid e Manchester City . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Franco Ordine sulla questione stadi a Milano

"Da segnalare al sindaco Beppe Sala e alla sua folcloristica giunta: i due club qualificati nell'altra semifinale possono vantare altrettanti stadi di proprietà, tutti di nuova generazione, quello spagnolo poi, il più recente perché realizzato durante la pandemia, ha anche il fiocchetto dell'impatto zero. In materia di infrastrutture, Milano è purtroppo ancora indietro a dispetto di questo nuovo scatto orgoglioso nel panorama del calcio continentale". LEGGI ANCHE: Milan, Champions: Pioli e Maldini come Ancelotti e Galliani nel 2007