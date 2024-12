Milan, Ordine ironizza e parla ancora di impresa: poi fa notare due particolari su Theo

"Come trasformare un successo di Champions molto prezioso in una rovinosa sconfitta. È l'ultima discutibile impresa riuscita al Milan di questa tormentata stagione che si è ritrovato al centro di un'altra tempesta mediatica grazie al dopo-partita burrascoso recitato da Paulo Fonseca. Ed è il secondo dopo quello di venerdì scorso a Bergamo. Il tecnico portoghese è andato ai microfoni di Sky e poi in sala stampa per ripetere le seguenti frasi. «Io vado tutti i giorni a Milanello per lavorare sodo, non so se fanno tutti allo stesso modo. Non sono soddisfatto del gioco: lo dirò ai calciatori. Ma non mi fermo qui: se c'è bisogno faccio giocare i ragazzi di Milan futuro o primavera»".