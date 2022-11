Ordine: “Milan, De Ketelaere indecifrabile per gesti e atteggiamento”

Francesco Ordine ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan che non è riuscito ancora ad imporsi in maglia rossonera

Il giornalista sportivo Francesco Ordine ha analizzato il momento del Milan e di Charles De Ketelaere su 'Il Giornale' oggi in edicola. Il belga, infatti, è un po' il simbolo degli acquisti effettuati dai rossoneri nell'ultimo calciomercato estivo, i quali, senza girarci troppo intorno, non stanno dando chissà quale contributo alla causa della formazione di Stefano Pioli .

"Ai lunghi infortuni avrebbe dovuto sopperire il mercato estivo puntato su 3 ragazzi arrivati l'ultimo giorno ( Sergiño Dest, Aster Vrackx e Malick Thiaw ) più Yacine Adli, Tommaso Pobega, Divock Origi e Charles De Ketelaere . E qui cominciano le dolenti note. Perché Franck Kessié e Alessio Romagnoli non sono stati sostituiti e in cambio sono arrivati il celebrato (prima del tempo) CDK e Origi sul quale Pioli stesso aveva puntato per riparare alla prolungata preparazione post operatoria di Zlatan Ibrahimović ".

"De Ketelaere, che tutti aspettano con fiducia sempre ridotta, è indecifrabile non sul piano tecnico ma nei gesti e nell'atteggiamento - ha sentenziato Ordine -. Ogni volta che subentra, in qualsiasi condizione di risultato, sembra che debba attraversare una selva oscura. Non ha una bussola e continua a osservare la panchina per ricevere qualche dritta". Un top club europeo vuole Leao a gennaio: le ultime news >>>