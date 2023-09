Ordine: “Il mercato del Milan ha prodotto un dato positivo nel portiere”

Sulle colonne del Corriere della Sera, Franco Ordine ha parlato del Milan e della campagna acquisti dei rossoneri. Il noto giornalista, in particolar modo, si è soffermato su Marco Sportiello, portiere arrivato proprio durante il mercato estivo dall'Atalanta. Il classe '92 ha sostituito molto bene l'infortunato Mike Maignan, negando il gol all'Hellas Verona in diverse occasioni. Ecco le parole di Ordine.