Olimpiadi Tokyo 2020 – Kessié ‘rischia’ di trattenersi più del previsto

Franck Kessié, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio, può qualificarsi per i quarti. Tornerebbe a Milano ad agosto inoltrato

Alla Costa d'Avorio di Kessié, dunque, per raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi, basterà un punto nell'ultima sfida del raggruppamento contro la Germania. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, più il centrocampista rossonero si fermerà in Giappone, più tornerà tardi a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Che non potrà dunque prepararlo al meglio per la stagione 2021-2022 con il Milan.