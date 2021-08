Olimpiadi Tokyo 2020 – Kessié eliminato: torna subito, niente ferie

Franck Kessié si è fermato ai quarti di finale del torneo olimpico: rientrerà a Milanello per mettersi subito a disposizione del Milan

Daniele Triolo

Il Milan è pronto a riabbracciare il suo 'Presidente'. Franck Kessié, infatti, è pronto a far ritorno in Italia e a mettersi subito a disposizione di Stefano Pioli a Milanello. Secondo quanto riferito, appunto, da 'Tuttosport' oggi in edicola, il centrocampista africano non godrà di ulteriori giorni di ferie dopo quelli già avuti dopo la fine della stagione 2020-2021 e in settimana sarà nuovamente a lavoro con i compagni.

Kessié, come noto, è stato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in Giappone, come illustre fuori quota della Costa d'Avorio del Commissario Tecnico Soualiho Haidara. Kessié, in gol alla prima partita contro l'Arabia Saudita, vinta per 2-1, ha guidato gli 'Elefanti' anche in occasione dei pareggi contro Brasile (0-0) e Germania (1-1), valsi l'accesso della Nazionale ivoriana ai quarti di finale del torneo olimpico.

Ieri, però, la Costa d'Avorio di Kessié si è dovuta arrendere alla Spagna. Una caduta rovinosa, 2-5, dopo i tempi supplementari, e, soprattutto, dopo essere stati ad un passo dalla vittoria nei 90' regolamentari. Male per Kessié, un po' meno per il Milan, he ora aspetta il ritorno di uno dei suoi calciatori più forti per le prossime amichevoli, propedeutiche all'inizio della stagione 2021-2022.

Senza dimenticare che, come preannunciato nei giorni scorsi dallo stesso Kessié in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', c'è un importante rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi da ratificare nero su bianco. Milan, svolta per l'esterno destro d'attacco: le ultime news >>>