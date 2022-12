Olimpiadi 2026, serviranno 15 milioni di euro per sistemare San Siro

Lo stadio di San Siro è sempre al centro di notizie più o meno importanti. La casa di Milan e Inter , infatti, ospiterà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi del 2026, ma allo stato attuale l'impianto non sarebbe perfetto per ospitare un evento del genere. Almeno è questo il pensiero del Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha dichiarato che serviranno diversi lavori.

Secondo l'edizione odierna di 'Libero', ci vorranno dai 10 ai 15 milioni di euro per sistemare lo stadio di San Siro. In particolar modo dovranno essere sistemati la tribuna d'onore, ampliare la tribuna stampa, sostituire gli attuali ascensori e installarne nuovi e sistemare le aree comuni in base agli standard prefissati dal CIO.