Calciomercato Milan – Diavolo, due colpi a costo zero? Le ultime news

Per la sessione invernale di calciomercato il Milan non dovrebbe fare granché. In estate, invece, possibile un paio di innesti importanti

Daniele Triolo

A gennaio riaprirà i battenti il calciomercato con la sua sessione invernale, ma il Milan non dovrebbe fare granché. I due principali obiettivi rossoneri, Houssem Aouar e Hakim Ziyech, infatti, potrebbero diventare nomi 'caldi' per l'estate anziché per ora.

Proprio a luglio ed agosto 2023, però, il Milan potrebbe operare con assiduità in sede di calciomercato, per due motivi. Serviranno, infatti, dei rinforzi a metà campo e sulla trequarti. In mediana, è certo l'addio di Tiémoué Bakayoko, che potrebbe partire anche subito qualora il giocatore trovasse una soluzione con il club rossonero.

Calciomercato Milan, possibili due innesti gratis — Inoltre, Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore tecnico e sportivo del club di Via Aldo Rossi, stanno contemplando l'idea dell'innesto, al fianco di Sandro Tonali e (si spera) di Ismaël Bennacer, di un centrocampista più fisico. Sulla trequarti, poi, è tutt'altro che certa la permanenza di Brahim Díaz.

Il fantasista andaluso potrebbe tornare al Real Madrid per fine prestito e lasciare il Diavolo con una casella da riempire. Siccome si prevede che gli sforzi economici del Milan, nel calciomercato estivo 2023, verranno fatti su un nuovo attaccante centrale, ecco, dunque, che per rafforzare gli altri settori del campo si fanno largo due idee a parametro zero.

Piacciono Keïta e Kamada: il punto — Secondo 'SportPaper', il Milan non riprenderà Franck Kessié, nonostante sia poco utilizzato al Barcellona, ma punterà su Naby Keïta, classe 1995, centrocampista guineano che lascerà il Liverpool in scadenza di contratto. Era un fenomeno al RB Lipsia, poi, però, in Inghilterra la sua stella si è via via offuscata.

E dietro le punte, chi potrebbe giocarci? Un nome da tenere d'occhio, per 'SP', è Daichi Kamada, classe 1996, fantasista giapponese il cui contratto con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, con i quali ha già segnato 12 gol in stagione, scadrà il prossimo 30 giugno 2023.