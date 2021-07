Nuovo stadio – Vertice tra Sala e i dirigenti del Milan: il punto

Importanti aggiornamenti sul nuovo stadio di Milano. Ieri incontro tra il sindaco Giuseppe Sala, Gordon Singer, Ivan Gazidis e Paolo Scaroni

Un incontro giudicato molto positivo dalle parti. Il sindaco ha confermato la volontà di voler proseguire con il progetto per la realizzazione del nuovo distretto sportivo di San Siro, che comprende anche lo stadio. Il Milan , in stretto coordinamento con l’ Inter , continuerà dunque il dialogo con gli Uffici dell’Amministrazione Comunale per finalizzare l’iter procedurale.

Resta difficile stabilire i tempi , per via delle questioni politiche e burocratiche. Milan e Inter hanno consegnato altri documenti, richiesti dall'amministrazione nei giorni scorsi. Ricordiamo che i nerazzurri avevano già incontrato Sala lo scorso 16 giugno nelle persone di Steven Zhang e Alessandro Antonello.

Allora Sala aveva annunciato che l'iter era bloccato per l'incertezza che regnava sulla proprietà nerazzurra. L'idea del nuovo stadio di San Siro era stata presentata nel luglio 2019, ma i due club aspettano ancora l'ok definitivo per far partire il progetto. Il rischio è che si debbano aspettare le elezioni del prossimo autunno. Solo dopo scegliere tra gli Anelli e la Cattedrale, i due progetti ancora in ballo.