Nuovo Stadio a Sesto San Giovanni, il Milan fa sul serio: ci siamo?

Confermata la zona, pronto il progetto. Il nuovo stadio del Milan si farà a Sesto San Giovanni? Il Diavolo lo farebbe da solo, senza l'Inter

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola parla della questione nuovo stadio, sottolineando come Milan e Inter, praticamente da tre anni, si siano mossi insieme per realizzarlo a Milano, in zona San Siro, accanto il 'Giuseppe Meazza'. Un progetto, questo, mai realmente decollato vista la troppa burocrazia e qualche impedimento di troppo.

Motivo per cui il Milan si è mosso anche in via cautelativa, da solo, per costruire un nuovo stadio interamente rossonero. Una sorta di 'piano B' che ha subito un'accelerata con l'avvento di RedBird alla proprietà del club di Via Aldo Rossi. La zona ideale per la sua costruzione è stata individuata (e già visitata da Gerry Cardinale) nell'area dell'ex Falck a Sesto San Giovanni.

Un milione e mezzo di metri quadrati, con un progetto firmato dall'architetto Norman Foster, per costruire un nuovo stadio almeno da 70mila posti, per consentire una maggiore affluenza del pubblico rossonero alle partite. Cardinale è ben consapevole che edificare uno stadio tutto del Milan farebbe aumentare maggiormente i ricavi e innalzerebbe la quotazione complessiva del club.

Avere una casa propria, poi, consentirebbe al tifoso del Milan di poterla vivere 7 giorni su 7. Di frequentarne liberamente bar, ristoranti, nonché tour guidati alla scoperta del mondo calcistico rossonero. Il Museo Mondo Milan, ha ipotizzato 'Tuttosport', potrebbe essere spostato qui e si darebbe spazio alle visite guidate del nuovo stadio. Così come accade già praticamente in tutti gli altri grandi stadi in Europa.

Certo, un investimento non condiviso con l'Inter, di fatto, costringerebbe RedBird ed Elliott (che è rimasto in società con una quota di minoranza) a tirare fuori ingenti capitali per finanziare il tutto. Ma i ricavi che ne conseguirebbero nei mesi successivi e negli anni a venire sarebbero di gran lunga superiori per entrambi.

I ritardi per l'avvio del progetto a Milano stanno facendo propendere il Milan sempre più verso l'opzione Sesto. Che, tra l'altro, sarà presto collegata benissimo con la tangenziale nord. E già lo è ora con gli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio. Un potenziamento dei mezzi pubblici ad hoc, poi, sarebbe la ciliegina sulla torta. Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>