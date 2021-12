Nuovo Stadio Milano, sì alla Cattedrale di Popolous: ufficiale a Natale

Milan e Inter giocheranno nel nuovo stadio di Milano dal 2027. Sembra che avvia vinto il progetto della Cattedrale dello studio Populous

Daniele Triolo

Nuovo Stadio di Milano, ci siamo. La città, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, avrà presto la sua nuova Cattedrale. Il nuovo impianto sportivo di Milan e Inter, infatti, sarà quello progettato dallo studio Populous, meglio conosciuto proprio come la Cattedrale, ispirato al Duomo ed alla Galleria Vittorio Emanuele II.

I due club meneghini giocheranno lì le proprie gare interne a partire dal 2027. Si discute ancora tanto, al momento, sulla fine che farà l'attuale impianto sportivo cittadino, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Dovrebbe essere parzialmente demolito dopo i Giochi Olimpici Invernali del 2026 (ospiterà la cerimonia di apertura) per essere riconvertito in "distretto sportivo e commerciale".

Intanto, Milan e Inter fanno un altro passo in avanti verso il Nuovo Stadio di Milano. La Cattedrale di Populous, da mesi, sembrava già essere in vantaggio sul progetto degli Anelli di Manica-Sportium. Nelle prossime ore, però (la 'rosea' ha spiegato che ciò avverrà in 24-48 ore, dunque entro Natale), arriverà anche la decisione ufficiale sulla questione. Populous ha progettato più di 1000 stadi, tra cui il nuovo Wembley e il nuovo impianto sportivo del Tottenham.

Ora, dunque, il tema che resterà sul tavolo è quello della realizzazione del distretto di San Siro. L'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ed il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, stanno lavorando per rimodulare il progetto sulla base dell'intesa trovata con il Comune di Milano su volumetrie, aree verdi, ed attività commerciali che sorgeranno in quella zona.

Ma come sarà il Nuovo Stadio di Milano? Come sarà la Cattedrale? Sarà un impianto da 65mila posti, molti di questi 'executive' (almeno rispetto al 'Meazza') per aumentare i guadagni. Si stima che, dal 2027, Milan e Inter possano ricavare dallo stadio almeno 80 milioni di euro a testa ogni anno. Una galleria ventilata naturalmente circonderà la Cattedrale, che sarà avvolta da una facciata in vetro. Progettata per essere l'impianto più eco-sostenibile d'Europa, avrà pannelli solari che integreranno la copertura dell'edificio.

Grazie a delle installazioni tecnologiche, il Nuovo Stadio di Milano diventerà rossonero o nerazzurro a seconda della partita che ospiterà, della squadra che vi giocherà in quella precisa partita. Un gioiello in piena regola che, presto, dopo l'approvazione ufficiale del progetto, potrà iniziare a vedere la luce con i lavori di costruzione.