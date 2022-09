Nuovo Stadio, è ‘scomparsa’ la Cattedrale: il progetto è cambiato

"La messa della Cattedrale è finita ancora prima di cominciare". Così 'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire in zona San Siro , ha affrontato l'argomento della realizzazione del progetto promulgato dallo studio Populous nel 2019 , divenuto quello vincente, nei confronti di quello degli Anelli di Manica-Sportium, nel 2021 .

È bastato vedere, infatti, l'immagine dell'ultima versione del progetto del nuovo stadio, della Cattedrale, proiettata ieri durante la conferenza stampa di Paolo Scaroni (Presidente Milan) e Alessandro Antonello (CEO Inter) per rendersi conto di come l'idea iniziale potrebbe essere stata archiviata in via definitiva.

Nell'ultimo 'rendering', infatti, la Cattedrale ha una struttura diversa, più ovale. Come uno stadio classico. Non più, dunque, rettangolare come la precedente. Senza le guglie e le vetrate che, in qualche modo, dovevano richiamare il Duomo di Milano e la Galleria Vittorio Emanuele. Ma perché le linee del nuovo stadio sono in fase di revisione?