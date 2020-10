Nuovo Stadio Milano, passi avanti tra Milan, Inter e Comune

Nuovo Stadio Milano: stretta finale tra Milan, Inter e Comune

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan ed Inter accelerano per la realizzazione del nuovo stadio di Milano. La notizia, data ieri da ‘Calcio & Finanza‘, è stata rilanciata dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Ieri, infatti, si è svolto un incontro tra Milan, Inter e Comune di Milano. Il summit porterà, nelle prossime settimane, alla stesura del documento finale per l’avvio dei lavori del nuovo stadio di Milano con i 16 punti chiesti da Palazzo Marino ai club meneghini. LE PAROLE DI IVAN GAZIDIS, A.D. ROSSONERO, SUL PROGETTO DEL NUOVO IMPIANTO >>>