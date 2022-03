Nuovo Stadio Milano, ora Milan ed Inter hanno fretta

La diatriba legata al nuovo stadio di Milan ed Inter continua, mentre la soluzione riguardante Sesto San Giovanni continua a prendere piede

A distanza di ben tre anni, le due società continuano la linea comune, senza però aver trovato l'accordo con il comune per l'inizio dei lavori per il nuovo stadio di Milano. La Gazzetta dello Sport ricostruisce il tutto.

L'obiettivo di rossoneri e nerazzurri, ossia quello di avere pronta la nuova casa per la stagione 2026 - 2027 , rischia di saltare clamorosamente. Il costante rinvio dell'inizio dei lavori e la diatriba legata all'importanza di mantenere in vita l'attuale stadio hanno rinviato più e più volte l'avvio del cantiere.

Nelle prossime settimane si dovrà per forza di cose prendere una decisione. Quello che è certo è che, se fino a qualche tempo fa San Siro rimaneva la priorità, oggi non lo è più. E l'opzione di investire sul circondario, con Sesto in prima linea, si rafforza giorno dopo giorno.