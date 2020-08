Nuovo Stadio di Milano, strada in discesa per Milan e Inter

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Buone notizie secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Sembra essere in discesa la strada per la realizzazione di un nuovo stadio nella città di Milano. L’impianto, come noto, verrà realizzato in condivisione tra Milan e Inter.

I club meneghini, infatti, hanno raggiunto un accordo con il Comune di Milano su un indice di edificabilità commerciale pari a 0,51. Adesso toccherà al Consiglio Comunale confermare questa intesa, raggiunta nell’ultimo incontro di Milan ed Inter con i rappresentanti della Giunta Comunale.

Servirà ancora qualche mese per la conclusione dell'iter politico e burocratico, ma il nuovo stadio di Milano verrà realizzato e Milan e Inter, presto (2024?) potranno giocare nella loro nuova casa. Per il via libera definitivo potrebbe essere necessario aspettare la prossima primavera.