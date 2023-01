Nuovo Stadio Milano, ok della Giunta: ecco cosa bisogna aspettare ora

La Giunta Comunale ha deliberato in favore della costruzione del nuovo stadio di Milano in zona San Siro. Facciamo il punto della situazione

La Giunta del Comune di Milano ha dato l'ok al progetto per la realizzazione del nuovo stadio in zona San Siro. Ma, al contempo, si prepara per incontrare i club interessati, Milan e Inter. Inoltre, vuole chiedere al Governo un intervento sul tema di un eventuale vincolo architettonico da apporre sull'attuale impianto sportivo, lo stadio 'Giuseppe Meazza'. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.