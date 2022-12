Milan, nuovo stadio: la maggioranza del sindaco Sala spaccata

Il nuovo stadio di Milan e Inter è un argomento molto caldo. Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, giovedì 22 dicembre, a Palazzo Marino ci sarà un ordine del giorno a firma Partito Democratico, che propone modifiche considerevoli al progetto. Un'iniziativa, si legge su milano.corriere.it, che è stata discussa in una riunione in Comune dello scorso lunedì, con il documento ufficiale che verrà depositato ad inizio della prossima settimana per essere discusso prima di Natale. Le richieste avanzate dal PD sono le seguenti tre.

Un investimento più grande per quanto riguarda l'area designata per la costruzione dell'impianto per riqualificare tutta la zona e infine più attenzione all'ambiente, con aumento considerevole delle cosiddette aree verdi.

Nuovo stadio, occhio alle difficoltà

Secondo a quanto riportato dal Corriere, però, questo ordine del giorno potrebbe incontrare diverse difficoltà nell'approvazine visto che la maggioranza del Sindaco Beppe Sala è spaccata. La maggioranza del Primo Cittadino di Milano conta 31 consiglieri, mentre l'opposizione arriva a 17. Sul tema stadio però, con i 9 contrari, arriverebbe a 26, se non 27 in caso in cui si dovesse contare anche Nahum: la maggioranza così scenderebbe a 22/21. In quel caso, come rportato sul sito del Corriere della Sera. non basterebbe neanche il voto del sindaco per approvare il progetto del nuovo stadio.