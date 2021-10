Nuovo Stadio Milano, incontro vicino tra Sindaco Sala e i club

L'atteso vertice tra Milan, Inter e Sindaco Giuseppe Sala per il nuovo stadio di Milano potrebbe avvenire la prossima settimana. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla della realizzazione del nuovo stadio di Milano : questo, infatti, sta per diventare un tema centrale nel mandato di Giuseppe Sala , rieletto Sindaco della città. Milan e Inter , come noto, vogliono costruire un nuovo stadio, sempre in zona 'San Siro', che possa sostituire l'attuale impianto, il 'Giuseppe Meazza'. La prossima settimana, ha rivelato la 'rosea', è probabile che i due club meneghini incontrino Sala per riavviare il discorso in maniera definitiva.

Servono, infatti, gli ok dal mondo della politica affinché il progetto per il nuovo stadio di Milano ottenga il via libera una volta per tutte. In ballo, come noto, restano il progetto della 'Cattedrale' dello studio Populous e quello degli 'Anelli' dello studio Manica-Sportium. I 'sì' del Comune di Milano e della Regione Lombardia per far partire il progetto esecutivo, che porteranno anche alla scelta dello stadio che sarà, dovrebbero arrivare entro la fine di questo 2021.