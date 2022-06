Nuovo Stadio Milano, incontro tra Cardinale e Zhang dopo il closing

Gerry Cardinale (Milan) e Steven Zhang (Inter) si vedranno per il nuovo stadio dopo l'effettivo passaggio di proprietà del club rossonero

Nuovo Stadio , si riparte. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina è tornata a parlare della questione della realizzazione del nuovo impianto sportivo di Milan e Inter , in ossequio al progetto messo su dai due club ormai nel 2019 .

Al momento, due le soluzioni sul tavolo. O quella originale, ovvero costruirlo in zona San Siro , al fianco del 'Giuseppe Meazza' (il quale, poi, verrebbe parzialmente demolito); oppure quella alternativa, nell'area delle ex acciaierie Falck , a Sesto San Giovanni .

Milan e Inter si riuniranno, entro fine settimana, con il coordinatore del dibattito pubblico per il progetto San Siro. L'incontro, però, tra Cardinale e Steven Zhang , Presidente dell'Inter, avverrà, secondo la 'rosea', soltanto dopo il 'closing', l'effettivo passaggio di proprietà del club rossonero. Quindi non prima di settembre .

La decisione sul nuovo stadio è attesa per l'autunno, tra ottobre e novembre. Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, è stato comunque chiaro: chi prima darà il sito disponibile e il via libera a procedere ai lavori, si 'accaparrerà' il nuovo stadio dei due club meneghini.