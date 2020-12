Nuovo Stadio Milano: il Comune chiede chiarimenti a Milan e Inter | News

Nuovo Stadio, ulteriori richieste del Comune a Milan e Inter

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il nuovo stadio di Milano si farà o no? Intanto, il Comune di Milano vuole indagare un po’ più a fondo. ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento al tema.

La ‘rosea‘ ha ricordato come, a fine novembre scorso, il Consiglio Comunale della città meneghina avesse approvato un ordine del giorno presentato dal centrosinistra, nella fattispecie da ‘Milano Progressista‘ e ‘Milano in Comune‘ sulla comunicazione dei titolari effettivi di Milan e Inter.

Richiesta esaudita perché il Comune di Milano ha inviato una lettera alle due società di calcio della città chiedendo alcuni chiarimenti. Il primo è “poter accedere alla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti e l’effettiva titolarità delle azioni delle società proponenti“.

E se l’Inter ha una proprietà nota, e riconducibile a Zhang Jindong, fondatore ed azionista di maggioranza del gruppo ‘Suning’, ed a suo figlio Steven, Presidente del club nerazzurro, il Milan, invece, dal 2018 è in mano al fondo Elliott Management Corporation, realtà creata dalla famiglia Singer.

Una recente inchiesta di ‘Report‘, trasmissione su ‘Rai3‘, aveva sollevato nuovi dubbi sull’effettivo padrone del Milan. Ma la società rossonera, che già aveva fatto sapere di essere disponibile a collaborare con Palazzo Marino, ha lasciato filtrare grande tranquillità su questo tema.

L’idea del Milan è che, prima di dare il via libera alla realizzazione del nuovo stadio, l’Amministrazione Comunale abbia avanzato richieste ragionevoli. Richieste che, in un iter normalissimo per un progetto, saranno soddisfatte nella massima tranquillità. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Già trovato il suo erede. Vai alla news >>>