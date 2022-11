Nuovo Stadio Milano, finito il dibattito pubblico: i prossimi passi

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della realizzazione del nuovo stadio di Milano . Ieri, infatti, dopo 14 incontri per dibattere con la cittadinanza, è giunta la relazione finale sul dibattito pubblico , firmata dal coordinatore Andrea Pillon .

La discussione, come si ricorderà, era partita lo scorso 28 settembre : oltre 3mila persone , sia fisicamente sia da remoto, hanno partecipato ai 14 'round' di discussione in merito l'opportunità o meno di costruire il nuovo impianto sportivo chiesto da Milan e Inter sempre in zona San Siro . Accanto all'attuale stadio 'Giuseppe Meazza', che verrebbe totalmente demolito.

Milan e Inter vogliono realizzare un nuovo stadio a Milano perché hanno bisogno di una struttura all'avanguardia che possa generare ricavi sicuri ogni anno . San Siro non garantisce grossi introiti e il divario con i top club europei, per questo, diventa sempre più ampio.

Milan e Inter non sono d'accordo nella ristrutturazione di San Siro per diversi motivi. In primis per i costi eccessivi. «È stato utile rispolverare vecchie proposte di ristrutturazione, sebbene i club non ritengano possibile operare sull’impianto oggi esistente» ha ribadito Pillon.